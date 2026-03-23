La Selecta cae ante Canadá en el premundial Sub-17

La Selecta cierra su participación en el premundial Sub-17 con una fuerte derrota. El Salvador perdió 0-5 contra Canadá sellando su participación en el torneo adjudicándose el segundo lugar de la tabla de posiciones.

El partido disputado en en la Cancha #1 de la Federación Costarricense de Fútbol en Alajuela, la ventaja del cuadro norteamericano inició desde el 22′, Reed Tingley abrió el marcador, Lacey Kindel amplió la ventaja al 35’, Mélyna Alexis firmó el tercer gol al 37’, Tingley completó su doblete al 39’ y Gabriela Istocki marcó el quinto gol para Canadá al 44.

Las canadienses administraron el resultado para asegurar el primer lugar del grupo con marca perfecta de 3-0-0 y avanzar a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026. La defensa canadiense también registró su tercer partido consecutivo sin recibir goles, finalizando su campaña con la portería en cero.

El Salvador finalizó en el segundo lugar del Grupo A con récord de 1-1-1.