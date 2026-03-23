Anuncian avance de 85% un acceso vial en Nuevo Cuscatlán

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), informó que han avanzado un 85% del avance en la construcción de un acceso vial en Nuevo Cuscatlán (La Libertad Este), conecta la avenida Las Olas (calle Las Truchas) con la calle hacia el referido distrito.

“En poco más de 10 días hemos llegado a un 85 % de avance. La próxima semana vamos a llegar a un 95 % de avance”, detalló el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

Esta semana que inicia terminarán de colocar la carpeta asfáltica. Después, continuarán con acciones como la construcción de aceras y cunetas, que requieren mayor mano de obra.

“Va a garantizar que muchos conductores puedan transitar mucho más rápido y que se reduzcan los tiempos de traslado en 20 a 25 minutos”, destacó el ministro.