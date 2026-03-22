Capturan a hombre que hirió a una persona mientras compartían bebidas alcoholicas

La Policía Nacional Civil (PNC), informó por medio de redes sociales sobre la captura de Salvador Eduardo Ramírez Melara, de 37 años de edad, quien presuntamente lesionó a una persona mientras departían bebidas alcoholicas.

«En Ciudad Arce, La Libertad Centro, capturamos a Salvador Eduardo Ramírez Melara, de 37 años de edad. Este sujeto lesionó de gravedad con un corvo a un hombre con el que bebía alcohol en la colonia 30 de Abril, después de una discusión», mencionó la PNC.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la Policía Nacional Civil, la víctima fue trasladada a un hospital con lesiones en distintas partes del cuerpo, su condición es estable.

«Ramírez Melara, será remitido por intento de homicidio», manifestó la PNC por medio de redes sociales.