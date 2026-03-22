Carrera solidaria reúne a miles de personas en el Divino Salvador del Mundo

Miles de personas se congregaron la mañana de este domingo en el Monumento al Divino Salvador del Mundo, en San Salvador, para participar en una actividad deportiva con fines benéficos.

El evento fue organizado por Running El Salvador y reunió a participantes que recorrieron distintas distancias con el objetivo de apoyar a comunidades en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa buscó fomentar la solidaridad a través del deporte, promoviendo la participación ciudadana en causas sociales.

La actividad se desarrolló sin incidentes y contó con la presencia de corredores de diferentes edades.