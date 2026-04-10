CAM ejecuta operativos y cierra taller sin permisos en San Salvador

Como parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador realizaron un operativo de verificación en la colonia Miraflores, en el Distrito Capital.

Durante la intervención, las autoridades procedieron al cierre temporal de un taller automotriz ubicado en el pasaje Dalia, zona 5, debido a que no contaba con los permisos correspondientes para su funcionamiento.

Asimismo, los agentes retiraron vehículos, repuestos y otros objetos que obstaculizaban el libre tránsito en la zona, beneficiando a más de 125 habitantes del sector.

En otro procedimiento, el CAM notificó al propietario de un establecimiento en la colonia Layco, calle San Carlos, zona 1, por operar sin permisos y tras recibir denuncias por contaminación sonora.

Las autoridades reiteraron que estos operativos buscan garantizar el orden, la convivencia y el cumplimiento de la normativa en espacios públicos del Distrito Capital.