De ER a The Pitt: Noah Wyle logró un récord inédito y ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama

La Nación

Después de convertirse en el primer actor en ganar los cinco galardones más importantes de la televisión en una misma temporada de premios por una sola serie, Noah Wyle (54), el protagonista de The Pitt y ER Emergencias, recibió ayer su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“Tengo historia a lo largo y a lo ancho de esta calle como en ningún otro lugar del mundo. Hoy, formar parte de esa historia es un verdadero sueño de mi infancia hecho realidad. Desde que tengo memoria, quise formar parte de esto: ser iniciado en el club y en la comunidad de la gente del espectáculo, esos individuos tan locos y diversos, esa tribu de raros y excéntricos, soñadores y apostadores que conforman este mundo. Lo amo más de lo que puedo expresar. Esto es todo lo que siempre quise hacer y todo lo que siempre quise ser”, expresó el actor durante su discurso de agradecimiento desde la icónica Hollywood Boulevard.

La felicidad de Noah Wyle al ser honrado ayer con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood – Créditos: @TOMMASO BODDI

Su estrella es la número 2840 en la categoría de televisión y tiene una ubicación privilegiada frente a Downtown LA.

Durante la ceremonia, Wyle estuvo acompañado por su mujer, Sara Wells (46), con quien se dio un apasionado beso, su hija en común, Frances (10), así como Auden (20) y Owen (23), fruto de su matrimonio anterior con Tracy Warbin. “A mi esposa, Sara, y a mis tres maravillosos hijos. Ustedes son mi guía, son la razón por la que me levanto cada día, mi motivación para esforzarme más y la fuente de mi creatividad. Les agradezco su inspiración y por darle sentido y significado a mi vida”, añadió.

Durante la ceremonia, el actor estuvo acompañado por su familia: su mujer, Sara Wells, sus tres hijos, Frances, Auden y Owen, y sus padres, Marjorie Speer y Stephen Wyle – Créditos: @TOMMASO BODDI

En 2025, Noah Wyle se puso en la piel del Dr. Michael “Robby” Robinavitch en The Pitt, la serie de HBO creada por R. Scott Gemmill y producida por John Wells, el mismo equipo que estuvo detrás de ER. El proyecto lo volvió a ubicar en el centro de la escena televisiva, también como productor ejecutivo y guionista, y marcó su regreso al drama médico, el género que lo lanzó a la fama y del que había procurado alejarse, al menos por un tiempo considerable.