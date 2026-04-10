Detienen a presunto pandillero tras coordinación entre El Salvador y México

Autoridades informaron sobre la captura de Elvis Saúl Flores Sánchez, señalado como miembro activo de la estructura criminal MS-13, quien fue ubicado gracias a un trabajo coordinado entre instituciones de seguridad de El Salvador y México.

De acuerdo con la información, el sujeto había sido previamente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Los Ángeles.

Tras su ubicación, fue trasladado a territorio salvadoreño, donde enfrentará la justicia por los delitos que se le atribuyen. Las autoridades destacaron que este tipo de capturas son resultado del trabajo conjunto a nivel internacional, enfocado en ubicar a miembros de estructuras criminales y garantizar que respondan ante la ley.

Asimismo, reiteraron que continuarán utilizando herramientas de inteligencia y cooperación para localizar a personas vinculadas a grupos delictivos y llevarlas ante la justicia.