Capturan a conductor ebrio tras atropellar a mujer y huir en Santa Ana

Un hombre identificado como Óscar Rolando Burgos, de 40 años, fue capturado por las autoridades tras atropellar a una mujer y darse a la fuga en el distrito de Santa Ana Centro.

El hecho ocurrió sobre la 25 Calle Poniente y 10ª Avenida Sur, cuando la víctima intentaba cruzar la vía. Según el informe, el conductor huyó del lugar luego del impacto, mientras el incidente quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

Tras las investigaciones y labores de búsqueda, las autoridades lograron ubicar al sospechoso en la urbanización San Miguelito, también en Santa Ana Centro, donde fue detenido.

De acuerdo con las autoridades, al momento de su captura se le realizó una prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado de 259 grados de alcohol, confirmando que manejaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Óscar Rolando Burgos será remitido por los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a conducir de manera responsable y evitar manejar bajo los efectos del alcohol, para prevenir hechos que pongan en riesgo la vida de otras personas.