Persona pierde la vida tras ser atropellada por autobús en Mejicanos

Una persona perdió la vida la mañana de este lunes tras ser atropellada sobre la Mejicanos, específicamente en la intersección de la 1ª Avenida Norte y 2ª Calle Poniente.

De acuerdo con la información preliminar, elementos de Cruz Verde Mejicanos fueron alertados sobre una persona atropellada que habría quedado debajo de un autobús del transporte colectivo.

Al llegar al lugar, socorristas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, personal de Rescate de Cruz Verde Santa Anita realizó labores para la extracción del cuerpo.

El hecho provocó complicaciones en el tránsito vehicular de la zona, por lo que se recomendó a los conductores utilizar vías alternas mientras las autoridades desarrollaban el procedimiento correspondiente.

Las circunstancias del accidente serán investigadas por las autoridades competentes.