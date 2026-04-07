Conductor resulta lesionado tras fuerte accidente en la 49 Avenida Norte



Un fuerte accidente de tránsito se registró la madrugada de este día sobre la 49 Avenida Norte, frente a la colonia Luz, donde un camión colisionó contra la parte trasera de una rastra.

Debido al impacto, el conductor del camión quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de equipos de rescate.

Elementos de la Cruz Verde Salvadoreña utilizaron equipo hidráulico para liberar a la víctima, quien posteriormente fue estabilizada en el lugar.

Tras las labores de rescate, el lesionado fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades se hicieron presentes en la zona para realizar las inspecciones correspondientes y determinar las causas del percance.