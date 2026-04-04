El Salvador se queda con el tercer puesto en torneo internacional de fútbol playa

La Selección de fútbol playa de El Salvador finalizó en la tercera posición de la El Salvador Beach Soccer Cup 2026, tras una destacada participación en la cuarta edición del torneo.

Los anfitriones acumularon tres puntos en la competencia, superados únicamente por Dinamarca, que obtuvo seis, y por Brasil, que se coronó campeón invicto con nueve unidades.

El título fue asegurado por Brasil luego de imponerse 5-1 ante el combinado salvadoreño, en un encuentro disputado en el Estadio de Deportes de Playa.

Con este resultado, la Selecta playera reafirma su presencia en el ámbito internacional, consolidándose como uno de los equipos competitivos de la región.