Brasil se corona campeón invicto de la Beach Soccer Cup 2026

La selección de Brasil confirmó su favoritismo y se coronó campeona invicta de la El Salvador Beach Soccer Cup 2026, tras una destacada participación en el Estadio de Deportes de Playa.

El conjunto sudamericano sumó nueve puntos y aseguró el título luego de vencer 5-1 a la Selección de fútbol playa de El Salvador, en el cierre del torneo.

Por su parte, Dinamarca se ubicó en el segundo lugar con seis unidades, mientras que El Salvador finalizó en la tercera posición con tres puntos. Brasil cumplió con el libreto de favorito, mostrando solidez y dominio a lo largo de la competencia para quedarse con el campeonato de forma invicta.