El Salvador conquista el bicampeonato en fútbol playa femenino

La Selección femenina de fútbol playa de El Salvador logró el bicampeonato de la El Salvador Beach Soccer Cup 2026, luego de vencer 1-0 a Portugal en un duelo decisivo.

El tanto de la victoria llegó en los minutos finales por medio de Yahaira Maravilla, quien definió el encuentro en favor del equipo salvadoreño. Con este resultado, ambas selecciones igualaron con seis puntos en la tabla, pero El Salvador aseguró el primer lugar gracias al triunfo en el enfrentamiento directo.

El podio lo completaron Portugal en el segundo lugar y Brasil en la tercera posición.