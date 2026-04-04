Irán rechazó el ultimátum de Estados Unidos y Trump difundió imágenes de un bombardeo en Teherán

La Nación

El mando militar de Irán rechazó el ultimátum de 48 horas lanzado este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que los amenazó para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. “Se les abrirán las puertas del infierno”, redobló el general Ali Abdollahi Aliabadi haciendo alusión a parte del mensaje publicado por el mandatario estadounidense.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegar a un acuerdo o que abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos», publicó Trump en la mañana del sábado en su cuenta de la red Truth Social.

Horas más tarde, Aliabadi, en representación del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, publicó el comunicado en el que se rechazó el plazo que pretende imponer Trump y calificó las intenciones del mandatario como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

El mensaje enviado por Trump se dio horas después de la ejecución de un bombardeo que se registró cerca de una planta nuclear iraní y que tuvo como saldo la muerte de un guardia y 198 trabajadores de nacionalidad desalojados.

Al mismo tiempo que se conocía el rechazo de Irán al ultimátum, Trump anunció, a través de Truth, un ataque masivo en Teherán donde “muchos de los líderes militares de Irán fueron eliminados”. Junto a su comentario incluyó un video donde se escuchan bombardeos a lo largo de la capital iraní.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió que los continuos ataques contra instalaciones del Golfo y del sur de Irán podrían provocar una lluvia radioactiva que podría “terminar con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Teherán”.