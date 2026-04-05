Yris Palmer y el jugador de la NBA Troy Daniels disfrutan de su visita en El Salvador

La empresaria salvadoreña Yris Palmer ha generado revuelo en redes sociales tras compartir indicios de su reciente visita a El Salvador, acompañada de su pareja, el exjugador de la NBA Troy Daniels.

Publicaciones difundidas en plataformas como Instagram y Facebook muestran a la pareja disfrutando de su estadía en territorio salvadoreño, lo que rápidamente despertó el interés de seguidores y páginas de entretenimiento, quienes han destacado la presencia de ambos en el país durante los últimos días.

Aunque no se ha confirmado de manera oficial el itinerario de la visita, ni los lugares específicos que han recorrido, las imágenes compartidas sugieren que se encuentran disfrutando de unos días de descanso, en medio del ambiente festivo de la Semana Santa, una de las temporadas más concurridas en el país.

La llegada de Yris Palmer no ha pasado desapercibida, ya que la también influencer mantiene una fuerte conexión con sus raíces salvadoreñas, lo que ha sido resaltado por sus seguidores, quienes celebran que figuras internacionales proyecten la imagen del país a nivel global.

Por su parte, Troy Daniels, conocido por su trayectoria en el baloncesto profesional, también ha sido protagonista de las publicaciones, generando curiosidad entre los fanáticos del deporte y el espectáculo.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha brindado declaraciones oficiales sobre su visita; sin embargo, su presencia ya se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, posicionándose como una de las noticias destacadas en la farándula salvadoreña.

La visita de la pareja se suma a la lista de personalidades que eligen El Salvador como destino turístico, especialmente durante fechas clave como la Semana Santa, cuando el país combina tradición, cultura y atractivos naturales que captan la atención tanto de nacionales como de extranjeros.