El Salvador celebra con fe y alegría el Domingo de Resurrección

Con procesiones al amanecer, misas solemnes y un ambiente de júbilo, miles de feligreses salvadoreños celebraron este domingo el Domingo de Resurrección, una de las fechas más importantes del calendario cristiano que marca el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y el cierre de la Semana Santa.

Desde tempranas horas de la madrugada, el Centro Histórico de San Salvador se convirtió en el principal escenario de fe. A las 4:00 a.m. inició la tradicional procesión de Jesús Resucitado, recorriendo puntos emblemáticos como la Catedral Metropolitana de San Salvador, la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y la Iglesia El Rosario, en medio de cantos, oraciones y expresiones de alegría de los asistentes.

A diferencia del ambiente solemne del Viernes Santo, esta jornada estuvo marcada por la esperanza y el gozo. Durante el recorrido, los fieles acompañaron la imagen del Cristo resucitado con música, aplausos y mensajes de renovación espiritual, simbolizando el inicio de un nuevo tiempo litúrgico dentro de la Iglesia Católica.

✝️ La feligresía celebra esta madrugada, en la parroquia El Calvario, la solemne procesión de Cristo Resucitado, que recorre distintas calles del Centro Histórico de San Salvador. #SemanaSanta pic.twitter.com/GoLqU56deo— El Metropolitano (@ElMetroDigital) April 5, 2026

A lo largo del día, parroquias y templos del país desarrollaron eucaristías especiales, vigilias y actividades litúrgicas que congregaron a miles de personas. En la parroquia El Calvario, uno de los epicentros religiosos de la capital, se celebraron misas continuas tras la procesión, permitiendo la participación de fieles durante toda la jornada.

Las autoridades estimaron una alta afluencia de visitantes durante toda la Semana Mayor, con cientos de miles de personas participando en actividades religiosas, culturales y turísticas, consolidando esta tradición como una de las más representativas de El Salvador.

Tradición, cultura y turismo

El Domingo de Resurrección también puso en evidencia el valor cultural de la Semana Santa salvadoreña. Durante los días previos, las calles se llenaron de color con las tradicionales alfombras, procesiones y expresiones artísticas que combinan fe y patrimonio cultural.

Además, instituciones culturales promovieron conciertos, exposiciones de arte sacro y actividades familiares, ampliando la celebración más allá del ámbito religioso y atrayendo tanto a turistas nacionales como internacionales.

El Domingo de Resurrección no solo marca el final de la Semana Santa, sino también el inicio del tiempo pascual, un período de renovación espiritual para los creyentes. La jornada cerró con un llamado a la fe, la unidad y la esperanza, valores que, según líderes religiosos, cobran especial relevancia en el contexto actual.

Así, entre procesiones, oraciones y celebraciones comunitarias, El Salvador despidió la Semana Mayor con una manifestación multitudinaria de fe que reafirma sus profundas raíces religiosas y culturales.