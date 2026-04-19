Hermanos Flores regresan a casa entre aplausos tras histórica participación en Coachella

La tarde de este domingo se vivió un momento cargado de emoción en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, donde la emblemática orquesta salvadoreña de Los Hermanos Flores fue recibida con entusiasmo por decenas de fanáticos, artistas nacionales y una banda de paz que interpretó en vivo algunos de sus mayores éxitos.

El ambiente festivo marcó el regreso triunfal de la agrupación, que recientemente hizo historia al presentarse en dos fechas —11 y 18 de abril— en el prestigioso Coachella Valley Music and Arts Festival, uno de los escenarios musicales más influyentes del mundo.

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Con aplausos y muestras de cariño, los seguidores celebraron el logro de la orquesta que se convirtió en la primera agrupación salvadoreña y centroamericana en formar parte de este icónico festival, llevando además el ritmo de la cumbia a una audiencia global.

La recepción en el aeropuerto no solo fue nutrida de personas, sino también simbólica: una banda de paz acompañó el momento con versiones instrumentales de sus canciones más populares, generando un ambiente de orgullo nacional y conexión.

#Ahora | La Orquesta de Los Hermanos Flores es recibida por un nutrido grupo de fans y artistas nacionales a su llegada al Aeropuerto Internacional de El Salvador pic.twitter.com/wXvvPPZLE6 — El Metropolitano (@ElMetroDigital) April 20, 2026

Artistas locales como Julissa Ventura y René Alonso llegaron al aeropuerto para felicitar a los músicos, reconociendo el impacto que su participación en Coachella representa para la música salvadoreña. Este hito no solo abre puertas para otros talentos del país, sino que posiciona a la cumbia como un género con alcance internacional.

La agrupación, visiblemente emocionada, agradeció el respaldo del público y aseguró que este logro pertenece a todo El Salvador. Su paso por Coachella no solo dejó huella en el festival, sino que ahora se consolida como un capítulo histórico en la música nacional.

El regreso de los Hermanos Flores marca así el cierre de una experiencia inolvidable y el inicio de una nueva etapa en su trayectoria, respaldada por el orgullo y la admiración de todo un país.

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