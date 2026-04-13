Más de 2 mil turistas llegan al país a bordo del crucero Eurodam

El crucero MS Eurodam atracó en el Puerto de Acajutla, con más de 2 mil turistas de distintas nacionalidades que arribaron al país para disfrutar de sus principales destinos turísticos.

Tras su desembarco, los visitantes se movilizaron hacia diversos sitios de interés a nivel nacional, como parte de su recorrido por territorio salvadoreño.

Por su parte, la Policía de Turismo de El Salvador desplegó personal en la zona para brindar orientación, seguridad y acompañamiento a los cruceristas durante su estadía.

La llegada de este tipo de embarcaciones continúa fortaleciendo la actividad turística y dinamizando la economía local en la zona occidental del país.