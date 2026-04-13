Jornada 18 deja victorias clave y movimientos en la tabla de la Primera División

La jornada 18 de la Primera División de El Salvador dejó resultados importantes que comienzan a definir posiciones clave en la tabla, con duelos intensos y equipos peleando por sus objetivos.

Uno de los encuentros más destacados fue la victoria de Club Deportivo FAS, que se impuso 2-0 ante Alianza Fútbol Club en el Estadio Jorge «El Mágico» González, resultado que además le permitió asegurar su clasificación a la Copa Centroamericana.

Por su parte, Club Deportivo Águila logró una ajustada victoria de 1-0, mientras que Luis Ángel Firpo también ganó por la mínima (1-0) ante Club Deportivo Platense, resultado que lo coloca en la segunda posición de la tabla.

En otros encuentros, Municipal Limeño derrotó 2 a 0 a Fuerte San Francisco con este triunfo se mantiene en la tercera posición. Los empates también marcaron la jornada: Isidro Metapán igualó 1-1 frente a Cacahuatique, mientras que Hércules y Inter FA protagonizaron un vibrante 2-2.

Con estos resultados, la competencia se intensifica en la recta final del torneo, donde cada punto resulta clave para definir clasificaciones y posiciones en la tabla.