Reino Unido prohíbe la entrada al rapero Kanye West tras comentarios antisemitas

Pablo SAN ROMAN

El Reino Unido decidió este martes prohibir la entrada al país del rapero estadounidense Kanye West por sus declaraciones antisemitas de los últimos años, lo que obligó a cancelar el festival londinense de julio donde debía actuar.

West, de 48 años, había presentado el lunes una demanda de visado para entrar en el Reino Unido, rechazada con el argumento de que su presencia «no sería beneficiosa para el bien público», según el Ministerio de Interior.

«Kanye West presentó una solicitud para viajar al Reino Unido ayer (lunes) mediante una Autorización Electrónica de Viaje (ETA). El Gobierno ha bloqueado el permiso, y no cuenta con una ETA válida», añadió.

El rapero había afirmado el martes, en una columna en el diario The Wall Street Journal, estar dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica, como señal de buena voluntad.

«Mi objetivo es ir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio, aportando unidad, paz y amor a través de mi música», había escrito el cantante en dicha columna, bajo el título «A aquellos a quienes he herido».

«Sé que las palabras no son suficientes. Tendré que demostrar el cambio con mis actos. Si están abiertos, aquí estoy», señaló el exmarido de Kim Kardashian, afirmando estar dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica para «escucharlos».

– Festival cancelado –

Los organizadores del Wireless Festival, donde Kanye West tenía programado dar tres conciertos, entre el 10 y el 12 de julio próximos, confirmaron que el evento fue cancelado tras conocerse que el rapero no podrá actuar.

«Como resultado de que el Ministerio de Interior prohibió su entrada, el Wireless Festival se ha visto obligado a la cancelación del mismo», dijeron en Instagram.

El anuncio de su participación en el festival había provocado indignación.

«Kanye West nunca debió haber sido invitado a encabezar el festival Wireless. Este gobierno se mantiene firmemente junto a la comunidad judía», reaccionó este martes en la red social X el primer ministro laborista, Keir Starmer.