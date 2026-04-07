Expo Mango 2026 reunirá sabor y tradición en Ichanmichen

El Parque Recreativo Ichanmichen será el escenario de la Expo Mango 2026, un evento que se desarrollará del 18 al 19 de abril y que promete reunir a amantes del sabor y la tradición.

Durante la actividad, emprendedores locales presentarán una amplia variedad de productos elaborados a base de mango, destacando la creatividad y el potencial gastronómico del país.

La expo busca impulsar el talento nacional y dinamizar la economía local, brindando espacios para que pequeños productores y negocios den a conocer sus propuestas.