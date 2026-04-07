EE. UU. amplía revisión de redes sociales para solicitantes de visas

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una ampliación en la revisión de redes sociales para personas que soliciten visas de no inmigrante.

Desde el 30 de marzo, los solicitantes de diversas categorías deberán ajustar la configuración de privacidad de sus cuentas personales a “pública”, con el objetivo de facilitar los procesos de verificación de identidad y admisibilidad a Estados Unidos.

Entre las visas incluidas en esta medida se encuentran las categorías F, M, J, H-1B (y sus dependientes), así como A-3, C-3, G-5, H-3, H-4 (dependientes de H-3), K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T y U.

Las autoridades señalaron que esta disposición forma parte de los mecanismos de control y seguridad en los procesos migratorios, por lo que recomiendan a los solicitantes cumplir con los nuevos requisitos para evitar inconvenientes en sus trámites.