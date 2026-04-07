Bayern Munich le ganó 2 a 1 a Real Madrid en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions

La Nación

Un triunfo resonante para Bayern Munich. Fue 2 a 1 frente a Real Madrid, en el mítico Santiago Bernabéu. Justamente en la casa del máximo campeón.

Mereció ganarlo en todo momento, pero los locales tuvieron sus chances, que fueron evitadas por la presencia de Neuer. Los bávaros se llevan una buena ventaja para eld esquite del próximo miércoles. Sin embargo, los españoles nunca bajan los brazos.

Desde los primeros minutos, el equipo alemán se hizo el dueño del partido. Controló la posesión en todo momento. Tah, tuvo una chance abajo del arco y lo perdió, pero en la jugada siguiente iba a aparecer Manuel Neuer, que evitó el primero contra Mbappé. Luego llegaría otra tapada, pero esta vez a Vinicius.

Los visitantes seguían siendo los dueños del partido. Tuvieron la chance por un error en la salida defensiva del local, pero Gnabry no supo definirlo. Y Real Madrid volvió a tener su llegada. Neuer se lució contra el delantero francés.

Pero como Bayern Munich era el claro dominador, merecía el primer tanto y lo logró. A los 40, y luego de una gran asociación ofensiva, el colombiano Luis Díaz puso el 1 a 0. De ese modo iba a finalizar la primera etapa.

En el inicio de la segunda parte, el otro golpe. Real Madrid sacó del medio y a los 11 segundos perdió la pelota. Tan sólo nueve segundos después, Gnabry se metió al área y lo vio solo a Harry Kane en la medialuna. Le pegó con el pie abierto y el goleador no falló. Era el 2 a 0.

El tiempo transcrurrió entre más apariciones de Neuer y llegadas de Bayern Munich que no supo liquidarlo. Tras un corntraataque, Bellingham jugó a la derecha con Trent, que envió el centro al segundo palo. Mbappé le ganó la espalda a Upamecano y de zurda puso el descuento a los 28.

Los minutos finales transcurrieron sin tanto peligro. Quizá el visitante fue el que pudo haber logrado el tercero, pero terminó perdonando a su rival sin saber definirlo. Fue triunfo de Bayern Munich en la ida de los cuartos de final y el próximo miércoles en Alemania tendrá la posibilidad de cerrar la serie ante su gente… pero en el frente está Real Madrid, que nunca se da por vencido.