El Arsenal golpea al Sporting 1-0

Agencia EFE

El Arsenal se impuso este martes (0-1) en Lisboa al Sporting de Portugal con un tanto de Havertz en el minuto 91 que le acerca a las semifinales de la Liga de Campeones, en una eliminatoria que se decidirá en Londres.

El partido fue soso, con dominio del Arsenal, aunque el Sporting se mostró muy incisivo en las contras y dispuso de algunas ocasiones claras para batir a David Raya.

La primera la tuvo gracias a un pase magistral con el exterior del central marfileño Diomande al extremo zurdo uruguayo Maxi, que sorprendió por el costado a la defensa del Arsenal y se quedó solo ante Raya, que logró despejar el esférico con la yema de los dedos y el balón se estrelló en el larguero.

En el inicio de la segunda mitad, el Arsenal fue más protagonista y llegó con mayor profundidad, aunque el Sporting no renunció a las transiciones rápidas, como la que propició un tiro cruzado dentro del área rival de Trincão que se marchó fuera de la meta de Raya en el minuto 56.

El primer susto para los locales llegó en el minuto 62, cuando Zubimendi anotó un gol magistral desde fuera del área, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego de Gyokeres tras la revisión del VAR.

De nuevo en el minuto 86, duelo entre Catamo y Raya, que volvió a salvar al Arsenal con una buena intervención en dos tiempos.

El gol de la victoria del Arsenal llegó en el minuto 91 gracias a una buena jugada de Martinelli, que sirvió para que Havertz firmara el tanto que allana el camino del equipo inglés hacia las semifinales.