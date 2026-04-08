SISTEMA FEDECRÉDITO fortalece su respaldo al crecimiento del fútbol nacional

El SISTEMA FEDECRÉDITO continúa fortaleciendo su compromiso al desarrollo del fútbol salvadoreño, iniciando una segunda jornada de capacitaciones impartidas por la Fundación Real Oviedo de España, como parte de su apoyo al crecimiento técnico y formativo de este deporte.

Estas jornadas dieron inicio esta semana y están dirigidas a directores técnicos, auxiliares y preparadores físicos de las categorías Reserva, Sub-17 y categoría Femenina de los equipos de la Segunda y Tercera División del fútbol salvadoreño.

La temática central de esta nueva fase de formación será la Formación en Canteras y Captación de Talentos, un eje fundamental para el desarrollo sostenible del fútbol. Las capacitaciones están siendo impartidas por Juan Fidalgo, director del área internacional del Club Real Oviedo y Entrenador UEFA PRO, quien está compartiendo su experiencia y conocimientos con los participantes.

Este espacio formativo permitirá a los asistentes adquirir herramientas clave para la identificación, desarrollo y proyección de nuevos talentos, así como fortalecer sus metodologías de trabajo en las diferentes etapas formativas, la cual constituye una valiosa oportunidad de aprendizaje, intercambio de conocimientos y fortalecimiento técnico, contribuyendo al crecimiento integral de los equipos participantes y al futuro del fútbol nacional.

Con esta iniciativa, el SISTEMA FEDECRÉDITO reafirma su compromiso con el deporte salvadoreño, apostando por la formación continua de los profesionales que impulsan el desarrollo de las nuevas generaciones de futbolistas.