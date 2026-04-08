FIFA impulsa la profesionalización de clubes en El Salvador

Este miércoles se llevó a cabo la inauguración del Programa de Profesionalización y Gestión de Clubes de la FIFA, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades institucionales y administrativas del fútbol nacional.

El evento contó con la participación de representantes de clubes de Primera y Segunda División, así como autoridades y expertos del ámbito deportivo, entre ellos el secretario general de la Federación, Galo Izurieta; el gerente de Desarrollo Estratégico de FIFA, Álvaro Carías; el secretario adjunto Marden Deleón; y los consultores FIFA Pedro Correia y Luis Rodríguez.

La iniciativa busca promover una gestión más eficiente, sostenible y profesional en los clubes salvadoreños, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del fútbol en el país.

Este programa representa un paso clave para modernizar la administración deportiva y fortalecer las bases del fútbol nacional.