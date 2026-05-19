Honduras responde a El Salvador tras incidente por entrega de paquetes escolares en zona fronteriza

El Gobierno de Honduras emitió un comunicado oficial en el que expone su postura sobre el incidente ocurrido en un punto fronterizo con El Salvador, relacionado con el ingreso de paquetes escolares destinados a estudiantes salvadoreños en la zona de los exbolsones.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, las autoridades hondureñas señalaron que una delegación salvadoreña se presentó el pasado 19 de mayo con el objetivo de realizar la entrega de materiales educativos en comunidades fronterizas.

Según el comunicado, Honduras permitió en todo momento el ingreso de los miembros civiles de la delegación y el libre tránsito de los materiales; sin embargo, argumentó que la legislación hondureña establece restricciones para el ingreso de personal militar extranjero en servicio activo sin autorización previa del Congreso Nacional o coordinación diplomática formal.

Las autoridades hondureñas indicaron que, al no haberse cumplido dichos requisitos, se aplicó el protocolo correspondiente conforme a su normativa interna.

Asimismo, el Gobierno hondureño aseguró que en ningún momento existió intención de obstaculizar una acción humanitaria y reiteró que la medida estuvo relacionada específicamente con el ingreso de personal uniformado.

En el documento también se destacó que ambos países cuentan con mecanismos de cooperación binacional y canales diplomáticos para coordinar futuras iniciativas de asistencia y entrega de materiales educativos en las comunidades fronterizas.

Finalmente, Honduras reafirmó su disposición de mantener el diálogo y fortalecer la cooperación bilateral con El Salvador dentro del marco del respeto mutuo y la soberanía de ambas naciones.