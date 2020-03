Garantizan subsidio para usuarios del transporte colectivo, sin incremento en tarifas

La Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley Transitoria para la Entrega de la Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, con las cuales será posible que el subsidio al pasaje del transporte público se transfiera a los permisionarios y no solo a los concesionarios; además, el subsidio deberá realizarse a los diez días hábiles después de haber finalizado el mes de servicio que se trate.

Las enmiendas se realizaron en los artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 22, con el objeto de hacer eficiente el pago de la entrega de la compensación económica.

Para acceder a la compensación económica, el concesionario o permisionario vigente del servicio público de transporte colectivo o masivo de pasajeros deberá tener vigente la tarjeta de circulación y deberá brindar el servicio con unidades de transporte cuya edad sea menor o igual a los veinte años.

Asimismo, la enmienda -en el artículo 11- establece que, para el pago de este beneficio, los transportistas deberán cumplir con los requisitos señalados en el reglamento de esa ley y los señalados en el art. 7, como contar con el mecanismo electrónico de control de pago, un sistema GPS y un validador, que permita contabilizar los pasajeros movilizados.

Según la iniciativa avalada, de comprobar alteración o falsedad en la información o documentación presentada por los concesionarios o permisionarios para gozar de los beneficios de la presente ley, se procederá a la suspensión del goce de la compensación, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes. La suspensión no podrá ser superior a tres meses y una vez vencido el plazo podrán continuar gozando del beneficio.

Esto también se aplicará a quienes no adopten en sus unidades las directrices emanadas del Viceministerio de Transporte, con el objeto de garantizar la seguridad de los usuarios de dicho servicio.

Para el diputado David Reyes (ARENA), este es un “decreto inconstitucional que no tiene nada que ver con la emergencia que estamos viviendo en el país. Este decreto busca, de forma fraudulenta, crear la figura del permisionario para que pueda cobrar el subsidio. La ley establece que solo el concesionario puede cobrar el subsidio. La reforma también establece que no le pueden suspender el subsidio por más de tres meses a una unidad que no esté circulando”.

Por su parte, el diputado Jaime Sandoval (FMLN) explicó que el acompañamiento a la iniciativa responde a “que somos consecuentes con la votación del mes de diciembre, para la compensación económica que se da para que los transportistas no le suban al pasaje. Este no es beneficio para los empresarios, sino para los miles de salvadoreños que utilizan el servicio de transporte público. No se ha dicho acá que con la reforma, a todos estos empresarios que incumplan con la normativa se le suspenderá el subsidio. ¡No estamos salvaguradando a los transportistas que incumplan las leyes!”.

“El viceministerio de transporte dijo que no veía inconveniente con la reforma. La mesa del transporte está trabajando en armonía de los empresarios y el Gobierno. Aquel transportista que violente la ley, que teniendo cinco unidades y saque a trabajar solo dos, que le cancelen tres, necesitamos un país que cumpla las leyes por la razón o por la fuerza”, subrayó el diputado Raúl Belthran Bonilla (PCN).

Finalmente, el diputado Jorge Mazariego (PDC) insistió: “En mi departamento, Santa Ana, hay empresarios de buses y microbuses. Nadie de ellos tiene que llamarme para reconocer el buen servicio que le dan a la población, no podemos señalar de irresponsables a todos los empresarios del transporte. El servicio de transporte ha mejorado en el país, no como quisiéramos, pero va a pasos”.

El 23 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó que se les continuara entregando el subsidio de $200 y $400 por cada microbús y autobús autorizado, respectivamente, por seis meses más; esta decisión se tomó con el fin de cuidar el bolsillo de los salvadoreños que hacen uso de este servicio y se garantizó que no habrá un incremento en las tarifas.