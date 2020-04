Videojuegos para estar en casa

Si eres un amante de los videojuegos, estos días en casa pasarán a toda velocidad con algunos títulos que están por llegar o que ya son clásicos. No por gusto el pasado domingo se alcanzaron cifras inéditas en Steam, que este 15 de marzo registró casi 20 millones de jugadores simultáneos, una cifra que no se había dado nunca en la plataforma.

Comienza llamando a tus amigos. Aunque no podamos encontrarnos con ellos cara a cara, podremos reunirnos en el mundo digital. Las formas más sencillas tienen nombre: Fortnite, el battle royale de moda, o Rocket League, una buena alternativa para los más futboleros. Si lo que buscamos son batallas, entonces sería buena idea disfrutar de CoD: Modern Warfare y su nuevo modo Warzone. Por supuesto, no puede faltar el universo de League of Legends o la posibilidad de sumergirnos en los cúbicos mundos de Minecraft.

Los chicos de Thunder Predator, único equipo sudamericano invitado al LOOT.BET Dota Summit 12 hacen énfasis en Counter-Strike: Global Offensive («CS: GO»), el shooter en primera persona de Valve por excelencia, que se convirtió en el juego más jugado el pasado fin de semana en Steam y que ya superó por primera vez la barrera del millón de jugadores simultáneo; y por supuesto, Dota2, que con más de 700 mil jugadores simultáneos fue el segundo más jugado en esa plataforma durante esos días. Si de equipos se trata, Thunder Predator te propone la Nitro 5 de Acer, un equipo poderoso y disponible en el país.

Otros de los juegos preferidos son ‘Rainbow Six Siege’ y ‘GTA V’. Pensemos, además, en opciones como The Witcher III, uno de los mejores videojuegos de los últimos años que está disponible en todas las plataformas, o Hollow Knight, el aclamado indie metroidvania.

Por supuesto, el más esperado es Doom Eternal que está siendo considerado el mejor juego de disparos y que llega el próximo 20 de marzo. El juego, que fue reconocido como el “Mejor Juego de Acción” y “Mejor Juego de PC” durante la E3 2019, seguirá los pasos de DOOM (2016) pero sumará varias novedades para que la experiencia se sienta fresca. Por ejemplo, los distintos demonios a los que se enfrente el protagonista se irán deteriorando y destruyendo a medida que se les inflija daño, algo que no sólo suma visualmente, sino que también invita a probar distintas estrategias con el arsenal de armas a disposición para obtener los mejores resultados.

Definitivamente, hay donde escoger.