Ministro Alabí: “El Sistema de Salud está al límite”

El ministro de Salud, Francisco Alabi, informó esta mañana que el incremento de los casos confirmados por COVID-19 está generando una situación compleja en la red de hospitales que atienden casos de esa pandemia.

“El Sistema de Salud está al límite, de continuar así no vamos a poder dar atención a todos los salvadoreños”, anunció.

El funcionario enfatizó que la única manera de que esta enfermedad no siga causando daños, es que la población salvadoreña tome conciencia e implemente las medidas ya conocidas: lavado frecuente de manos, limpieza con alcohol gel, uso de mascarilla, distanciamiento físico, no tocarse la nariz ni el rostro, y evitar salir de casa si no es necesario, entre otras.

“Hay acciones que la población está realizando, pero hay que tener claro que si hay una mayor exposición, vamos a tener más casos positivos de COVID-19”, advirtió.

Alabi expresó que hay más de 90 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), las cuales ya están siendo utilizadas, debido a la tendencia de casos que sigue en aumento; ante esto invitó a la población a comprometerse a cumplir las medidas.

Ante la insistencia de algunos sectores que piden que el transporte colectivo se reactivara desde la fase 1, el titular de Salud recordó que este rubro es uno de los lugares de mayor contagio de la enfermedad, solo por debajo de los hospitales.

En relación a las personas mayores de 60 años, recalcó que la recomendación continúa a que no se expongan si no hay necesidad, “si se reincorpora a alguna actividad debe cumplir con las medidas ya establecidas”.

El Salvador se encuentra en la fase 3 del COVID-19, en la cual existe el riesgo de contagio masivo, por lo que las personas deben ser responsables de cuidarse y proteger a sus familias.