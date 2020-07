Gobierno alista regreso de transporte colectivo en segunda fase de reapertura económica

El Gobierno anunció que implementará un estricto control sanitario y de monitoreo tarifario en buses y microbuses, a partir del próximo 7 de julio, en caso de reabrirse el servicio de transporte público, dijo el ministro de Obras Pública, Romeo Rodríguez Herrera.

“Los transportistas no tienen autorizado aumentar la tarifa, nosotros tenemos inspectores de transito en diferentes carreteras para estar velando que se cumplan todas las medidas sanitarias y, además, velando que se cumplan las tarifas”, detalló el ministro Rodríguez.

El funcionario explicó que en las conversaciones con los representantes del sector transportista no se ha planteado un aumento a la tarifa, en caso de no lograr un acuerdo para la entrega de la compensación económica (subsidio), que el Gobierno otorga por cada unidad del transporte colectivo.

En diciembre del 2019 la Asamblea Legislativa prorrogó, sin poner condiciones de mejoras en el sector, la entrega de la compensación por un periodo de seis meses, el cual vence ahora. El ministro reiteró que no se permitirá ningún incremento.

En este sentido, Rodríguez solicitó a los diputados otorgar las herramientas necesarias al Viceministerio de Transporte (VMT), como el uso de GPS y cámaras, para verificar las unidades que circulan y la fijación de precios, con respecto al subsidio otorgado.

“No puede ser que por años se les haya pagado la compensación a unidades chatarra que muchas veces no tenían llantas y algunas no tenían motor. Eso no puede estar pasando”, acotó el titular del MOP.

Rodríguez recordó que Salud determinará si el transporte público reinicia actividades el 7 de julio, fecha programada para el inicio de la segunda fase de la reapertura económica.

“Hay que tomar diferentes medidas preventivas y sanitarias, todo esto (reinicio del transporte) depende del Ministerio de Salud, esto puede cambiar de acuerdo a las medidas que tome el Ministerio de Salud”, detalló el ministro.

El 12 de junio pasado, la Mesa de Reactivación Económica y representantes de diferentes gremiales del transporte público de pasajeros, acordaron la reactivación del rubro para el próximo martes.

Gobierno y sectores empresariales acordaron un plan de cinco fases para reabrir la economía de manera gradual y ordenada, pero el calendario ha quedado supeditado al curso de la pandemia