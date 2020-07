Hoy se cumplen nueve años sin Amy Winehouse, la reina del soul

Este 23 de julio se cumplen nueve años de que Amy Winehouse fue encontrada sin vida en su departamento de Londres.

La autopsia de la cantante de 27 años reveló que la causa de muerte fue una intoxicación etílica y no se encontraban restos de ninguna droga en su organismo.

Cuando Amy tenía 13 años recibió como regalo una guitarra y comenzó a escribir su propia música, trabajó en pubs de Londres donde comenzó a volverse popular.

Gracias a su amigo, el cantante Tyler James, la intérprete comenzó una carrera discográfica cuando tenía 16 años. Su álbum debut, Frank, con influencias de jazz fue lanzado a la venta el 20 de octubre de 2003.

Para 2006, Winehouse lanzó su segundo álbum Back to Black, que vendió más de 20 millones de copias alrededor del mundo y puso temas como Rehab y You Know I’m no Good en todas las radios dándole cinco premios Grammy.

Sin embargo, sus malas compañías, su adicción a las drogas y el alcohol la llevaron a un trágico final un día como hoy pero del año 2011.