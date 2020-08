Will Smith producirá nueva versión de El príncipe del rap

Por QUIEN

El actor Will Smith anunció el regreso de la mítica serie ‘El príncipe del rap’, la comedia de los noventa que lo catapultó al estrellato y que a día de hoy sigue acumulando millones de visionados gracias a plataformas digitales como Netflix.

Sin embargo, y como se desprende del comunicado que ha emitido el astro de Hollywood para dar a conocer la noticia, la vuelta de la familia Banks no ha sido concebida como una mera reedición o una secuela ambientada décadas después del fin de la historia.

La nueva versión, producida por el propio intérprete en colaboración con Westbrook Studios y la distribuidora Universal, ofrecerá una perspectiva mucho más ‘dramática’ y ‘compleja’ tanto del personaje protagonista, quien recordemos se instala con sus acaudalados tíos de California debido a los problemas económicos que atraviesa su madre, abandonada por su marido, como de la familia que lo acoge.

Fuentes del entorno de la producción aseguran que la nueva trama está claramente inspirada en un corto de 2019 titulado simplemente ‘Bel-Air’ , publicado en YouTube por el realizador Morgan Cooper -y alabado por el propio Will – para reconvertir la divertida serie en un drama puro y duro sobre la discriminación racial en Estados Unidos y los obstáculos adicionales que ha de superar la población afroamericana con independencia, en ocasiones, de su estatus socioeconómico.

Will Smith será el productor ejecutivo de esta reinterpretación de la historia del joven que pasaba de las calles de Filadelfia a las mansiones de Bel-Air en Los Ángeles, Estados Unidos.

La comedia televisiva estadounidense producida por la cadena NBC y emitida entre 1990 y 1996 contó con la participación de numerosas estrellas del cine y demás celebridades, que bien aparecían en breves cameos como sí mismas, o interpretando personajes secundarios en uno o pocos episodios.

Fueron más de 40 apariciones estelares en la serie con la temporada uno y cuatro sobresaliendo con un total de 10 celebridades invitadas cada una, entre ellas, Oprah Winfrey, Vanessa Williams, Hugh Hefner, Quincy Jones y Donald Trump , entre otras personalidades.

La grabación del piloto comenzó el 1 de mayo de 1990. La primera temporada se emitió en septiembre de 1990 y culminó en mayo de 1991. La serie continuaría un total de 6 temporadas y su final fue grabado el jueves 21 de marzo de 1996.

Hace unos meses, convocados por Smith a través de Snapchat, los actores Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyb Parsons, Daphne Maxwell Reid, Joseph Marcell y DJ Jazzy Jeff, aparecieron en pantalla para recordar anécdotas de la producción.

A través de su programa ‘Will From Home’, el actor estadounidense Will Smith se reunió con el elenco del programa de televisión. El objetivo de esta reunión fue celebrar los primeros 30 años de la primera temporada de ‘El príncipe del rap’ con algunas anécdotas, como por ejemplo, el hecho de conservar el nombre real de Will. ‘Fue una idea tan profunda que tenía. Dijiste ‘porque la gente te va a llamar así por el resto de tu vida», señaló Smith .