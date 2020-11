¡Yalitza Aparicio conducirá los Latin Grammy!

La asociación de los premios Latin Grammy confirmó la noticia de que Yalitza Aparicio engalanaría la ceremonia como conductora junto a otros talentosos personajes del medio artístico como Ana Brenda Contreras y Carlos Rivera. Fue el día de hoy, 11 de noviembre que, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció que, serán los tres mexicanos quienes llevarán la batuta la noche del 19 de noviembre, en la cual se premiará al talento latino en diversas categorías.

Cabe decir que, en un principio serían Carlos Rivera y Roselyn Sánchez quienes conducirían dicha gala, sin embargo, la actriz y modelo canceló su participación debido a que se fracturó el pie tras una caída en casa, lo que llevó a la asociación a buscar nuevos talentos para fungir como presentadores de la noche.

Este año la ceremonia se llevará a cabo con el tema “La música nos humaniza”, y se producirá desde distintas ciudades del mundo, siendo Miami, Florida, una de sus sedes. La transmisión se llevará a cabo en vivo por Univisión y la retransmisión será por TNT y Canal 5 de Televisa.

Por motivos de la pandemia del covid-19, se evitará la alfombra roja y tampoco habrá público en vivo. En cuanto a las personas presentes durante la producción de la entrega, llevarán a cabo todos los protocolos de salud necesarios para evitar el contagio y la propagación del mortal virus.

En cuanto al anuncio de Yalitza como presentadora en los Latin Grammy, fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual agradeció la oportunidad de participar en una de las ceremonias más importantes a nivel Latinoamérica.

“Cuando me llegó la noticia alguien me dijo: ‘Es un resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende. Tranquila’. Quiero compartirles lo feliz que estoy al tener esta oportunidad y lo agradecida que me siento con los Latin Grammy”, escribió la protagonista de “Roma” en su cuenta de Instagram.

Los aplausos no se hicieron esperar y sus millones de fans la felicitaron por lo mucho que ha avanzado en su carrera artística.

¿Qué tal la sorpresa de Yalitza como presentadora de los Latin Grammy?