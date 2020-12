Gregg Berhalter incluye a Efraín Álvarez en la convocatoria de Estados Unidos ante El Salvador

El último partido de Estados Unidos en el 2020 ha causado gran polémica. Este lunes, el entrenador, Gregg Berhalter, anunció la lista de 22 jugadores que serán convocados para el duelo ante El Salvador, donde se incluye al mexicoamericano Efraín Álvarez.

En la convocatoria publicada por US Soccer se puede leer que, aunque Efraín esté considerado para el duelo del 9 de diciembre, él deberá pedir el cambio de Federación a la FIFA para que pueda jugar.

«El mediocampista del LA Galaxy, Efraín Álvarez, ha pasado tiempo con las selecciones juveniles de México y Estados Unidos. Después de haber aparecido en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019 para El Tri, Álvarez tendría que solicitar un cambio único para poder jugar para los Estados Unidos», se lee en el comunicado.

Según información de Yahoo Sports, el delantero que ya ha representado a México en el Mundial sub 17 en el 2019, tendría que pedir el cambio lo antes posible para que pueda ser considerado por las barras y las estrellas, situación que podría ser tardado y no estar listo para el juego de diciembre. En caso de que se haga el cambio ya no podría jugar para la selección mexicana.

Además de Álvarez, Berhalter también convocó a los mexicoamericanos Julián Araujo y Mauricio Pineda y a David Ochoa.

Convocatoria de Estados Unidos para el duelo ante El Salvador

PORTEROS (3) : CJ Dos Santos (Benfica / POR; 0/0), Bill Hamid (DC United; 7/0), David Ochoa (Real Salt Lake; 0/0)

DEFENSOREs (8) : Julian Araujo (LA Galaxy; 0/0), Kyle Duncan (New York Red Bulls; 0/0), Marco Farfan (Portland Timbers; 0/0, Aaron Long (New York Red Bulls; 17/3 ), Mark McKenzie (Philadelphia Union; 1/0), Mauricio Pineda (Chicago Fire; 0/0), Sam Vines (Colorado Rapids; 1/0), Walker Zimmerman (Nashville SC; 12/2)

MEDIOS (5) : Brenden Aaronson (Philadelphia Union; 1/0), Kellyn Acosta (Colorado Rapids; 23/2), Frankie Amaya (FC Cincinnati; 0/0), Cole Bassett (Colorado Rapids; 0/0),Sebastian Lletget (LA Galaxy; 16/3)

DELANTEROS (6) : Ayo Akinola (Toronto FC / CAN; 0/0), Efrain Alvarez (LA Galaxy; 0/0), Paul Arriola (DC United; 33/5), Daryl Dike (Orlando City SC; 0/0 ), Djordje Mihailovic (Chicago Fire; 5/1), Chris Mueller (Orlando City SC; 0/0)