Reportan retraso en la apertura de varios centros de votación en distintos puntos del país

POR SAMUEL GUTIERREZ

Aunque las puertas de los centros de votación debían estar abiertas a los ciudadanos a las 7:00 A.M, algunos ciudadanos denuncian que a las 8:00 A.M algunos lugares no están listos y no han permitido el paso de los votantes.

Entre lugares que aún no abren sus puertas a la ciudadanía, se encuentra el del Bulevar del Hipódromo en San Salvador, el centro de votación más grande del país. En el centro escolar Juana López de Ciudad Delgado también hubo un retraso de aproximadamente una hora.

Complejo deportivo España en #Soyapango aún no habilita acceso para poder votar y ya cuenta con muchas personas esperando #Elecciones2021 #28Febrero pic.twitter.com/XP7fSMKXkU — El Metropolitano (@ElMetroDigital) February 28, 2021

En el complejo Educativo de San Francisco Gotera, Morazán, también se presentaron retrasos de más de 40 minutos al igual que en el Complejo Educativo Doctor José Ciro Brito de Nahuizalco, Sonsonate, el cual tampoco se ha abierto.

Sin embargo, en otros centros de votación incluso ya varios ciudadanos han emitido su voto para elegir a alcaldes, diputados de la Asamblea y del Parlamento Centroamericano.