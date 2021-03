Jennifer Lopez y Álex Rodríguez desmienten los rumores de su ruptura

La cantante Jennifer Lopez y el exdeportista Alex Rodríguez han salido a desmentir que la noticia publicada en Page Six sobre el fin de su relación era “inexacta”. Varios medios locales informaron el pasado viernes citando fuentes cercanas a la pareja que habían roto después de dos años comprometidos y cuatro de relación. La glamurosa y millonaria pareja ha matizado a Fox News en un comunicado que si bien la noticia no era del todo cierta, ambos están “trabajando en algunas cosas”. López y Rodríguez celebraron en septiembre de 2019 su fiesta de compromiso, pero pospusieron dos veces la boda responsabilizando a la pandemia del coronavirus. En una entrevista reciente, la artista puertorriqueña comentó que junto a Rodríguez vieron a una terapeuta durante la cuarentena y que les había sido “muy útil”.

La noticia de su supuesta ruptura incendió Internet y los medios de comunicación el viernes. En consecuencia, la pareja ha salido a matizar la información en un comunicado: “Todos los informes son inexactos”. Aun así, aseguran que están trabajando en su relación y una fuente de Fox News ha asegurado que la exclusiva de su ruptura fue prematura, pero que la pareja se han encontrado recientemente con algunos problemas. “Nada en concreto. Pasaron por una mala racha, pero están trabajando en ello”, aseguraba.

Page Six fue el primer medio en dar la noticia, luego confirmada por CNN y E! News, entre otros, y apuntaba a que Rodríguez estaba teniendo una relación en paralelo por videollamada con la estrella de un reality show, Madison LeCroy. El mismo medio asegura que existen fuentes que desmienten que entre ambos hubiera algo físico y que solo son conocidos. Rodríguez ya había hecho saltar las alarmas de un posible ruptura en 2019 antes de comprometerse con Lopez. Entonces, la actriz porno, antigua culturista y exconejita de Playboy Zoe Gregory afirmaba que Rodríguez estuvo mandándole mensajes de contenido sexual y fotos explícitas durante alrededor de un mes, desde Navidad hasta finales de enero de ese año. Otra fuente ha afirmado a Fox News este sábado que una tercera persona “no contribuyó” a los problemas recientes de la pareja. “Jennifer y Alex tienen cosas mucho más importantes, como empresas y sus hijos, de las que preocuparse”, ha afirmado la fuente.

Alex Rodríguez y Jennifer Lopez se conocieron cuando ella aún estaba casada con Marc Anthony, el padre de sus dos hijos. Comenzó su noviazgo con la estrella del beisbol unos años después de separarse, en 2017. Él, de ascendencia dominicana, era el Cristiano Ronaldo del béisbol, además de un hombre de negocios y una figura de la televisión. Cuando en marzo de ese año comenzaron a difundirse los rumores de un posible noviazgo con JLo, una fuente aseguró a los medios estadounidenses que Lopez “parece emocionada”, pero que “es consciente de que él es un mujeriego y por eso está siendo cautelosa”. La cautela se terminó cuando el deportista le regaló un anillo de compromiso de un millón de dólares tras dos años de relación.

Lopez había empezado el año por todo lo alto interpretando This land is your land en la toma de posesión del presidente Joe Biden. En ese momento su voz se convirtió en la más poderosa de los latinos en Estados Unidos y añadió unos versos en español reclamando “libertad y justicia para todos”. Rodríguez acudió al evento para apoyarla y ambos regalaron a las cámaras un beso que demostraba la fuerza de la pareja, que unos meses antes estaban intentando cumplir un sueño en común de comprar el equipo de béisbol de los Mets de Nueva York, uno de los más importantes del mundo.

Cuando el exdeportista era una promesa del béisbol a sus 23 años, una periodista le preguntó: ¿Cuál sería la cita soñada para Alex Rodriguez? “Jennifer Lopez. Ojalá puedas conseguirme una cita con ella”, contestó sin dudar. En menos de dos décadas, logró salir con la artista y ahora, con 45 años y ella de 51, han mantenido la relación durante cuatro años. En redes sociales, Lopez ha estado publicado en su cuenta de Instagram desde República Dominicana, donde está grabando su última película Shotgun Wedding. “Encuentra una buena razón para sonreír”, ha escrito este viernes la actriz en unas fotos. Por separado, el multimillonario empresario Rodríguez subía fotos desde un yate en Miami en el que invitaba a sus seguidores a contarles sus planes para el fin de semana.

La actriz, cantante, compositora y empresaria, popularmente conocida como JLo, se ha casado en tres ocasiones. La primera vez, con el escritor cubano Ojani Noa, en 1997, y cuatro años después, con el bailarín Chris Judd. La más duradera e icónica fue su relación con Marc Anthony, con quien contrajo matrimonio en 2004. Fruto de su relación, que acabó en 2011, nacieron sus dos hijos: los gemelos Emme y Maximilian. Rodríguez estuvo casado entre 2002 y 2008 con la psicóloga Cynthia Scurtis, madre de sus dos hijas, Natasha y Ella. El divorcio se produjo después de que el ahora empresario engañara a su esposa con una bailarina de Las Vegas, entre otras relaciones extramatrimoniales. Tras esa ruptura, el exjugador de béisbol salió con las actrices Kate Hudson y Cameron Diaz.

A-Rod, como llaman a Rodríguez en el mundo deportivo, pasó por los grandes equipos, como los Yankees de Nueva York y los Rangers de Texas. Destacaba por su buen juego y su mal temperamento en el campo. En 2014, reconoció bajo juramento haberse dopado durante su época con los Yankees. Su testimonio a la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en sus siglas en inglés) era parte de una investigación mayor y le dio inmunidad. Tras abandonar su carrera deportiva en 2016, se ha dedicado de lleno a levantar su imperio con su compañía A-ROD Corp. También tiene una carrera televisiva como comentarista deportivo para Fox y ESPN y ha participado en varios reality shows.

En el ámbito profesional, Jennifer López atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera. Los 40 millones de álbumes vendidos y una filmografía cada vez más contundente lo respaldan. El año pasado hizo un espectáculo junto a Shakira en el medio tiempo de la Superbowl que puso de rodillas a la crítica y de pie a los millones de espectadores y en enero fue la responsable de entonar el himno en la toma de posesión de Joe Biden. Dos eventos que miden la influencia y popularidad de un artista. Ella hilvanó ambos en un año, dejando la marca latina por todo lo alto.