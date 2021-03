Sistema Fedecrédito entregó viviendas y techos a más de 165 familias afectadas por tormentas

El SISTEMA FEDECRÉDITO, como parte de sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial reafirmando su compromiso de apoyar a los salvadoreños, realizó en conjunto con Hábitat para la Humanidad El Salvador la entrega de viviendas a 55 familias, además de la sustitución de techos de los hogares de 110 familias, totalizando 165 beneficiados quienes resultaron afectados por las Tormentas Amanda y Cristóbal, en el año 2020.

Para la realización de este proyecto se invirtieron US $632,500.00, de este monto elSISTEMA FEDECRÉDITO, conformado por las Cajas de Crédito, los Bancos de los Trabajadores, su Federación, SEGUROS FEDECRÉDITO y FEDESERVI, contribuyeron con US $482,725.23, por otra parte gracias a la solidaridad de los salvadoreños que se sumaron con sus donativos, se logró recaudar US $29,774.77, asimismo, Hábitat para la Humanidad El Salvador aportó un monto de US $120,000.00, que además estuvo a cargo de la construcción de viviendas y sustitución de techos.

“Confirmamos una vez más que unidos somos más fuertes, como SISTEMA FEDECRÉDITO reafirmamos nuestro interés por el bienestar de los salvadoreños de la mano de nuestros aliados, en esta ocasión Hábitat El Salvador y de todas las personas que con su donación se sumaron al proyecto, nos sentimos muy afortunados de poder brindar una solución habitacional segura y digna a tantas familias que vivieron momentos difíciles por las tormentas que azotaron al país en el 2020. Como institución 100% salvadoreña nos complace contribuir a través de la entrega de viviendas y la sustitución de techos a mejorar la calidad de vida de muchas familias” comentó la Lic. Claudia Abrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

Por su parte, la Gerente de Operaciones de Hábitat para la Humanidad El Salvador, Lic. Beatriz Bejarano, expresó su satisfacción por haber finalizado con éxito este proyecto en colaboración con el SISTEMA FEDECRÉDITO, “como organización humanitaria nos alegramos apoyando a que más familias tengan viviendas y techos adecuados. Una vivienda digna es un eslabón positivo para que cada salvadoreño pueda lograr un mejor futuro”, expresó.

Con estas acciones el SISTEMA FEDECRÉDITO demuestra una vez más que siempre está dispuesto a darle una mano a los salvadoreños cuando más lo necesitan.

El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 80 años al servicio de los salvadoreños, apoyando constantemente obras como estas que benefician el desarrollo del país.