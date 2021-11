Camilo gana 4 Latin Grammy, triunfan Blades, “Patria y vida”

AP

Camilo fue el máximo ganador de los Latin Grammy al llevarse cuatro premios en diversos géneros musicales el jueves por la noche, pero no logró imponerse en las categorías generales. El premio a la canción del año fue para el himno cubano “Patria y vida”, y el álbum del año para Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta por “SALSWING!”

“Una sorpresa, de verdad una gran sorpresa”, dijo Blades, quien además de ser la Persona del Año se llevó el premio al mejor álbum de salsa por “Salsa Plus!”, igualmente con Delgado.

¡Felicidades! @rubenblades Roberto Delgado & Orquesta Álbum del Año 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/e7Hp4e4nPI — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 19, 2021

“Yo tengo una situación”, continuó. “He sentido una ambivalencia sobre el premio porque ganarse un premio a expensas de que otros pierdan nunca me ha agradado. Yo no creo que aquí nadie pierde, no es que sea yo mejor que nadie. Así que este premio lo aceptamos a nombre de todos los que están nominados porque aquí en realidad todo mundo gana”.

“Patria y vida”, escrita por Descemer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo y Yotuel, también se llevó el trofeo a la mejor canción urbana.

El tema, lanzado en febrero, se convirtió a mediados de año en el himno de las manifestaciones en Cuba luego que algunos de sus autores se atrevieron por primera vez a expresar su desacuerdo con el gobierno.

Interpretado por Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, cambia el lema revolucionario “patria o muerte” creado por Fidel Castro al decir “No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas / Ya no gritemos ‘Patria o muerte’ sino ‘Patria y vida’”. En la ceremonia fue interpretado en un emotivo número acústico.

“Gracias a Dios por hacer esto posible, a mi Cuba… a mi madre que me dijo ‘hijo, ten el valor de hacer lo que mi generación no hizo’”, dijo Yotuel rodeado de sus compañeros en el escenario. “Este Grammy se lo dedico a todas las madres latinas del mundo que luchan por el sueño de cada hijo”, agregó entre vítores del público. “¡A mi Cuba libre! ¡Patria y vida!”

En ausencia, Caetano Veloso y Tom Veloso ganaron el premio a la grabación del año por “Tal vez”.

Camilo, que encabezaba la lista de nominados con 10 menciones, se alzó con los premios a mejor canción pop por “Vida de rico”, mejor fusión/interpretación urbana por “Tattoo (remix)”, con Rauw Alejandro; mejor canción tropical por “Dios así lo quiso”, que coescribió para Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra, y mejor álbum vocal pop por “Mis manos”.

“Quiero dedicarle este premio a Índigo para que cuando nazca se sienta orgulloso, orgullosa o orgullose de su papá”, dijo Camilo usando lenguaje inclusivo en referencia al bebé que espera con su esposa Evaluna Montaner, al recibir el último galardón. También le agradeció a su país, Colombia, donde dijo que creció expuesto a una gran biodiversidad que hoy se refleja en su música.

El codiciado honor al mejor nuevo artista fue para Juliana Velásquez. La cantautora colombiana de 23 años, que comenzó su carrera de niña en televisión, debutó oficialmente en la música con el álbum “Juliana”, un estilo “retro” que le atribuye a su amor al mariachi y una voz sublime llena de inflexiones y emoción.

“En la punta de la palma vi posar al pajarito que llamabas alhelí / Besito en la frente con sabor a mar, antes de zarpar del muelle de San Luis”, cantó a capela al recibir el premio, parte de la letra de “Joaquín”.

“Es una canción que compuse para un pescador de mi país en Colombia, San Andrés y Providencia, las islas de mi país; un pescador que salió a trabajar y no regresó y este premio es Colombia y son todas las personas que me he topado en el camino y las historias que he podido contar a través de mi música”, expresó con evidente emoción. “¡Colombia, esto es tuyo!”

En su 22da edición, los Latin Grammy volvieron a Las Vegas con el tema “Redescubriendo la vida a través de la música” tras haberse realizado en Miami sin público y sin premios especiales el año pasado debido a la pandemia.

Gloria Estefan, que ganó el premio al mejor álbum tropical contemporáneo por “Brazil 305”, inauguró la ceremonia con un número lleno de color y alegría en el que interpretó un medley de su éxito “Abriendo puertas”, “Cuando hay amor” y el clásico en portugués “Magdalenha” acompañada por Anitta, Carlinhos Brown, Laércio da Costa, Pedro Capó, Farina, Giulia Be y Diego Torres.

Entre otros multipremiados, el rapero español C. Tangana y el cantautor uruguayo Jorge Drexler compartieron el honor a la mejor canción de pop/rock por “Hong Kong” (interpretada por Tangana y Andrés Calamaro) con sus coautores Alizzz, Calamaro y Víctor Martínez; y el de mejor canción alternativa por “Nominao”, que interpretan juntos y que escribieron también con Alizzz.

Juan Luis Guerra obtuvo los premios al mejor arreglo por “Ojalá que llueva café (versión privé)” y mejor álbum pop vocal tradicional por “Privé”, y su concierto en la playa “Entre mar y palmeras”, dirigido por su hijo Jean Gabriel Guerra, ganó mejor video musical versión larga.

Bad Bunny también se fue con dos galardones: mejor álbum de música urbana por “El último tour del mundo” y mejor canción de rap/hip hop por “Booker T”.

“¡Guao!, a veces yo no sé si es mejor ganar o perder porque treparse aquí me pone nervioso, no importa cuantas veces me monte, nunca sé que decir… Qué más puedo decir que gracias a la gente que escucha mi música, a la gente que me apoya, que me quiere, gracias a la Academia por reconocer lo que hago sin esperar nada a cambio, lo hago porque los amo”, dijo el superastro de la música urbana. “Se lo dedico a todas las personas que trabajan junto conmigo”.

En la categoría de rock, Vicentico se llevó los honores a mejor álbum de rock por “El pozo brillante”, y mejor canción de rock por “Ahora 1”. Juanes, en tanto, ganó mejor álbum de pop/rock por “Origen”.

Mon Laferte ganó el premio al mejor álbum cantautor, por “Seis”, ataviada en un traje de dos piezas con un enorme agujero en el torso por el que asomaba su barriga de embarazada.

“Me encanta que estemos mujeres nominadas en esta categoría que siempre era de puros hombres”, dijo saludando a su colega Rozalén, quien también competía en el rubro. Este año, destacó, sería “mejor álbum cantautora”.

Laferte y Gloria Trevi interpretaron “La mujer”, que estaba nominada a mejor canción pop, junto a La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

Otras galardonadas fueron Nathy Peluso, con el premio al mejor álbum de música alternativa por “Calambre”, y Karol G, quien no asistió a la ceremonia, a mejor interpretación de reggaetón por “Bichota”.

En un empate, Los Dos Carnales y el grupo Palomo compartieron el premio al mejor álbum de música norteña, por “Al estilo rancherón” y “Volando alto”, respectivamente.

Entre los números más esperados, Christina Aguilera volvió a los Latin Grammy luego de dos décadas para cantar “Pa mis muchachas” con Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso en un escenario decorado estilo bar y bailarines con mascarillas negras.

Camilo, por su parte, interpretó “Vida de rico” y “Kesi” y en un momento bajó del escenario para bailar por un pasillo entre el público, que le regaló una ovación al final.

Otro que fue aplaudido de pie fue Juanes, quien junto a Rubén Albarrán y Meme del Real de Café Tacvba interpretó el clásico de Juan Gabriel “No tengo dinero” con el mismo estilo retro en blanco y negro de “Origen, el documental”.

Myke Towers, Jay Wheeler y DJ Nelson pusieron al público a bailar con “La curiosidad”.

En un momento sublime, Carlos Rivera, Nella y Paula Arenas rindieron homenaje al difunto maestro Armando Manzanero con una interpretación de “Esta tarde vi llover” y “Todavía”.

Anitta destacó a Marília Mendonça, quien falleció a principios de mes en un accidente aéreo a los 26 años. Ganadora de un Latin Grammy, la cantante brasileña estaba nominada este año a mejor álbum de música sertaneja con Maiara & Maraísa por “Patroas”.

Tangana, en tanto, recordó a su popular concierto de la serie Tiny Desk de NPR al cantar, frente a una mesa rodeado de amigos, su tema “Ingobernable”. Lo acompañaron Antonio Carmona, Nathy Peluso, Diego del Morao, Jorge Drexler, Israel Fernández, La Húngara, Natalia Lafourcade y Omar Apollo.

La ceremonia de los Latin Grammy fue conducida por Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Roselyn Sánchez y se transmitió en vivo por Univision.