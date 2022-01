Bukele sobre caso Jesuitas: “Hay que enviar un mensaje claro que en nuestro país no se tolerará la impunidad”

El Presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que se está dando un paso importante a la justicia en el caso de la masacre de los sacerdotes Jesuitas y dos colaboradoras de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA, por la decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de reabrir el caso ante los tribunales salvadoreños, luego del bloqueo histórico que mantuvo en la impunidad el hecho, luego de 32 años.

“Hay que enviar un mensaje claro que en nuestro país no se tolerará la impunidad, y que no es justo que una persona que se roba una gallina pase una década en la cárcel y las personas que estaban en altos puestos en el gobierno ordenen masacres y que el crimen pase en impunidad total con la complicidad del sistema de justicia durante más de tres décadas”, manifestó el Presidente Bukele.

El mandatario destacó la decisión de la Sala de lo Constitucional, en ordenar a la Sala de lo Penal, reabrir el caso de la masacre de los Jesuitas en un plazo de 10 días; ya que los magistrados de la nueva Sala de lo Constitucional invalidaron la resolución de septiembre de 2020, en la que resolvieron inconstitucional los recursos de casación interpuestos, por la defensa de los imputados, que pretendía dejar en la impunidad el hecho que dejó seis sacerdotes jesuitas asesinados y dos colaboradoras.

“De ahora en adelante no se tolerará ningún crimen, por más alto que sea la persona que lo cometa. Es algo que nos compete a todos, no solo por la lucha y la búsqueda perpetua de la justicia, es un mensaje que no solo se va a buscar a las personas de abajo, que también se va a perseguir, pero a mayor crimen y a mayor el cargo, mayor la pena y la repercusión que debe de pagar por haber cometido esos crímenes”, añadió.

El Presidente Bukele enfatizó que se está enviando un mensaje positivo a la comunidad nacional e internacional, que El Salvador está por la justicia y está luchando por conseguir justicia en este y otros casos que se mantienen en la impunidad, por la complicidad del anterior sistema judicial.

“Es importante mencionar esto porque es un hito en la historia, porque para poder cerrar esa historia debe haber justicia y reparación”, añadió el jefe de Estado.