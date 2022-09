Esto es lo que se sabe de la captura de Josué Alvarado, excandidato presidencial

El Metropolitano Digital

El excandidato presidencial por el partido VAMOS, Josué Alvarado, fue detenido en las últimas horas por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de acoso sexual agravado.

Se conoció que fue el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa que ordenó la detención del también fundador del partido. En la audiencia realizada este martes, el tribunal determinó que el caso de Alvarado pasará a la etapa de juicio.

La víctima, de quien se protege su identidad, habría sido acosada supuestamente por Alvarado en junio de 2021. El caso se encuentra en reserva.

Sobre el caso, la única diputada con la que cuenta el partido VAMOS en la Asamblea Legislativa, Claudia Ortiz, ofreció a los periodistas algunas declaraciones.

«Yo he visto en las últimas horas un actitud como de zopilotes de algunos colegas diputados y otros personajes en redes sociales. Están tratando de hacer un vínculo entre el caso y el trabajo de su servidora. Ellos no quieren justicia, lo que quieren es que un proyecto político de esta calidad se caiga pero eso no va a pasar», expresó.