Cuentas Claras: ¿Cómo administrar tu aguinaldo?

La época de fin de año llegó, se acercan la Navidad y las fiestas y también pagos del aguinaldo, y claro, ¿quién no quiere recibir ese dinero que nos hemos ganado durante el año?

Elizabeth Sánchez, experta en finanzas personales y conductora del programa Cuentas Claras en el canal de YouTube de Mastercard, explica de forma fácil de entender, administrar tu aguinaldo y los gastos de esta época, para manejar mejor tus finanzas personales al finalizar el año, entre otros temas de interés.

Siempre es importante considerar el utilizar este dinero para salir de deudas o hacer aportes a capital. Esto permitirá ahorrar en intereses y terminar los préstamos en menos tiempo, es por esto que lo ideal es enfocarse en una sola deuda para ver resultados más rápidos

Además, Sánchez menciona que ahorrar este dinero para gastos grandes que se pueden tener en enero del siguiente año, como la entrada de los niños a la escuela o colegio, pagos de seguros o impuestos, entre otros, son gastos importantes de considerar dentro de los gastos del aguinaldo. En las aplicaciones de banca en línea es probable que se tenga una opción de abrir sub cuentas o sobres para separar esta plata y así no gastarla en cosas no planificadas.

Adicionalmente, recomienda el aprovechar este dinero para hacer un fondo de emergencia, es uno de los ahorros más importantes y es el que nos permite dormir tranquilos. También, para realizar los gastos navideños que se pueden acumular y llegar a descuadrar las finanzas.

En el episodio 22 de Cuentas Claras se detalla más informaciones que pueden serle de valor. Puedes ver este y más episodios en el canal de YouTube de Mastercard.