Paola Corado mejora en el ranking mundial de tiro con arco

Paola Corado, beneficiaria del Programa Esfuerzo y Gloria del INDES, escaló posiciones y dio un salto significativo en el ranking mundial de tiro con arco, modalidad compuesto, al ocupar la casilla número 22 con 129 puntos, según la última actualización publicada en la página de la World Archery.

En octubre y noviembre, Corado ocupó el puesto número 39 y ha logrado saltar hasta el lugar 22, que la ubica como la mejor arquera salvadoreña en el listado mundial y la sexta mejor de América.

“Es un gran orgullo estar en esta casilla del ranking mundial, no me esperaba que llegara tan pronto y me motiva a seguir subiendo y ser la número seis de América también es increíble. El otro año espero estar en el top 15 con todas las competencias que se vienen”, comentó la arquera que reside en Mérida, México para terminar sus últimos exámenes del primer año de la carrera de arquitectura que cursa en la Universidad de Anáhuac Mayab.

La mejor arquera del continente americano es la colombiana Sara López, quien con 283 puntos ocupa la segunda posición en el ranking mundial, después se ubica la estadounidense Paige Pearce, tercera en el listado con 266.5.

Después están Alejandra Usquiano, de Colombia (novena), las mexicanas Dafne Quintero (10) y Andrea Becerra (11).

El ascenso de la arquera salvadoreña fue posible luego de obtener la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco en Santiago de Chile a finales de noviembre, resultado que le adjudicó 51 puntos.

En el Panamericano, la salvadoreña perdió la final por 142-146 ante la estadounidense Paige Pearce.

Por su parte Sofía Paiz y Camila Alvarenga, también beneficiarias del Programa Esfuerzo y Gloria del INDES, aparecen en la casilla número 51 y 93, respectivamente.

En la rama masculina de arco compuesto, los beneficiarios al estímulo deportivo del INDES, Douglas Nolasco, continúa como el arquero salvadoreño mejor posicionado al ubicarse en la casilla 31 con 102.5 puntos; y Roberto Hernández, que ocupa el puesto 37 con 90.5. En tanto, Miguel Ángel Véliz, beneficiario del Programa Esfuerzo y Gloria del INDES, se posiciona en el lugar 82 con puntaje de 54.25.