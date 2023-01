Aprueban Ley transitoria para exonerar de multas el pago de impuestos municipales

Los parlamentarios de la Asamblea Legislativa, la anterior plenaria llevada a cabo con 62 votos a favor, aprobaron una ley transitoria, que permitirá que la población salvadoreña tenga alternativas para poder realizar el pago de sus tributos municipales.

La medida denominada “Ley Especial Transitoria que otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Sustantivas y Formales en Materia de Impuestos Municipales”, permitirá dispensar de multas e intereses moratorios a las personas naturales y jurídicas de los 262 municipios del país.

La ley tendrá vigencia un total de 90 días y será aplicable a todos los cobros en concepto de multas e intereses generados por el incumplimiento del pago de tributos municipales, desde el origen de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2021.

«Estamos contribuyendo a que las municipalidades tengan ingresos, los cuales se convierten en obras. Además, beneficiaremos a las personas naturales y jurídicas que no han pagado su deuda”, explicó la diputada Elisa Rosales.

La medida incluye la exoneración de multas e intereses moratorios generados por el no pago del respectivo impuesto municipal declarado y no pagado, así como aquellas multas e intereses de los contribuyentes que deseen aprovechar la vigencia del régimen especial por el no pago de los impuestos municipales que se encuentren omisas.