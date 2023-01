Raquel Vargas fue destituida del programa «Viva la mañana» (Me voy bien con la empresa)

La presentadora costarricense, Raquel Vargas, confirmó en sus redes sociales lo que muchos ya sospechaban: que fue destituida de la revista matutina Viva la mañana, donde tenía un segmento de ejercicios y vida saludable.

«El 23 de diciembre me llamaron a una reunión para decir que iban a suspender mis servicios y que no iban a ser necesarios para este siguiente año…les dí las gracias a la empresa por el tiempo, me voy gracias a Dios bien con la empresa, simplemente es parte de una reestructuración y no soy ni la primera ni la última persona que pasa por una cosa así y se las cuento tal cual para que sirva de motivación para otras personas para que sigan adelante», expresó Vargas.

El 2022 la presentadora tuvo mucha presencia mediática debido a su proceso judicial contra su expareja, el también presentador Roberto Acosta, quien fue condenado por los delitos de violencia intrafamiliar y expresiones de violencia contra la mujer. Acosta recibió una condena civil y el juzgado dictaminó que debería pagar $3,000 a la víctima.

El año pasado otros presentadores también informaron de sus destituciones como Gabriel Salazar (El turrón) y los presentadores de todos los programas en vivo de Canal 33

VIDEO RAQUEL VARGAR https://www.instagram.com/p/Cnu2b3OO-Vr/?igshid=YmMyMTA2M2Y=