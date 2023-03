Rafa deja a Los Polinesios para irse a la selva

Rafa anunció en el canal de YouTube de Los Polinesios que se irá a vivir una aventura a la selva.

“Creo que es el momento de contarle a mi familia, de externarles tanto a ellos como a ustedes, que nos han acompañado por más de 10 años, que voy a hacer un cambio en mi vida, un cambio total. Ya experimenté muchas cosas que me había imaginado desde que comenzamos Plática Polinesia, más de lo que yo mismo me pude haber imaginado en algún momento, y me gustaría cambiar de rumbo…

“…Mis hermanas lo saben, mi papá sabe un poco, mi mamá también como que algo sospecha, pero, en realidad, no se los he dicho yo de frente. Entonces, este es el momento en que yo les voy a contar a todos cuáles son mis planes a futuro que, de hecho, comienzan como en 5 o 10 días. Sólo es una evolución”, expresó Rafa en su video.

Rafa comentó que desea conocer cosas nuevas, y probar cuáles son sus límites, por eso se alejará de todo lo que han construido, porque siente una necesidad interna de cambiar, porque si no lo hace, siente que se va a apagar y no quiere eso.

Siento que estoy en un momento de mi vida en el que ya conozco todo lo que hacemos y lo domino, y me gustaría hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Yo quiero iniciar un nuevo proyecto…

Su novia estaba devastada

Durante el anuncio, Rafa estaba acompañado de su familia y su novia, Andrea Rojas, quien no pudo dejar de llorar mientras lo oía hablar.

“‘A’ (su novia) tal vez me acompañe, tal vez no. Está viendo porque, cuando nosotros empezamos, yo era una persona diferente y estos cambios son muy distintos a lo que ella y yo habíamos visualizado en algún momento…

“…Entonces, ella ahorita está debatiéndose si acompañarme o no en este proceso, en esta aventura. Quien me quiera acompañar, todos son bienvenidos y todos también tenemos la libertad de elegir qué camino queremos tomar”, aseguró.

Rafa también aprovechó para mandarle un mensaje a sus millones de seguidores. “…Quiero agradecer a los Polinesios que nos acompañaron por 11 años. Esta no es una despedida, y Karen y Lesslie lo saben, es un paso hacia otro camino. El río fluía hacia un lugar y ahora encontró que puede fluir hacia caminos diferentes. Los amo mucho y es momento de dar el ‘jump’ (salto)”, afirmó el influencer.