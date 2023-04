Hacienda: El 2 de mayo es el último día para declarar Renta

El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, brindó avances, que hasta la fecha, se han obtenido del proceso de declaración del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al año fiscal 2022.

“A todos nuestros contribuyentes les recordamos que el 2 de mayo es el último día para declarar la Renta, sin prórroga y sin Amnistía Fiscal, eso significa que si lo hacen después de esta fecha deberán pagar con las multas y los intereses que esto implique”, anunció el Ministro Zelaya.

Hasta la fecha, el número de declaraciones presentadas asciende a 581,669, lo cual representa un 95.5% del total esperado para el 2 de mayo.

El titular de esta Cartera de Estado destacó que El Salvador es uno de los países de Latinoamérica con mayor recaudación respecto a su PIB, reportando un 20.2% de carga tributaria en el año 2022. Además, enfatizó que desde el inicio de su actual gestión se han percibido cerca de $2,000 millones adicionales en ingresos tributarios.

“Continuaremos incrementando nuestros ingresos, en particular del Impuesto sobre la Renta, que desde el inicio de mi gestión hemos tenido un aumento de $800 millones. No lo tomen a broma, no hacer su declaración les puede acarrear problemas ante la ley”, expresó el Ministro.

Las mejoras en materia de recaudación son principalmente un resultado de la política de ingresos desarrollada por el Gobierno del Presidente Bukele con el exitoso Plan Antievasión, una estrategia que desde su lanzamiento ha recuperado e identificado más de $1,365 millones.

El próximo 2 de mayo vence el plazo para que los contribuyentes que aún no han realizado su declaración de Renta puedan cumplir con su obligación tributaria, ingresando al sitio web www.mh.gob.sv, haciendo clic en la opción “Declaración de Renta”, un servicio puesto a la disposición de la población 24/7.