Nayib Bukele sobre elecciones en Venezuela: «no tiene otro nombre más que fraude»

El presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvo a través de redes sociales que las polémicas elecciones presidenciales en Venezuela fueron un «fraude» y que El Salvador seguirá sin tener relaciones con esa nación sudamericana hasta que «hayan elecciones» legitimas.

«Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una “elección” donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera. Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace 4 años. No las reabriremos hasta que su pueblo pueda elegir a sus líderes en elecciones de verdad», escribió el mandatario en redes sociales.

Las elecciones presidenciales en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue reelecto para un mandato de seis años, han causado revuelo a nivel internacional. Además de El Salvador, Chile, Guatemala, Colombia y Ecuador, entre otras naciones, tampoco han reconocido los resultados.