Capturan a presunto palabrero de la 18S que pretendía huir del país 

La Policía Nacional Civil, informó sobre la captura de Bladimir Ernesto Pérez Ramos, alias Pirulo, Polvorín, Humilde o Triste, palabrero de la 18S, quien pretendía huir de la justicia salvadoreña.

“Bladimir Ernesto Pérez Ramos, alias Pirulo, Polvorín, Humilde o Triste, palabrero de la 18S, pretendía huir de la justicia salvadoreña, pero gracias al esfuerzo conjunto fue ubicado en la colonia Cipresales, zona 6, de Guatemala”, dijo la PNC.

Al detenido se le atribuyen delitos por: Homicidio agravado; Extorsión; Privación de libertad; Tenencia, portación o conducción de arma de guerra; Desórdenes públicos y Agrupaciones ilícitas.

“Alias Pirulo fue entregado a nuestros policías en la frontera Las Chinamas, Ahuachapán Centro”, manifestó la PNC.