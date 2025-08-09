MARN: “Este fin de semana, las lluvias y tormentas iniciarán por la tarde” 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó por medio de redes sociales que parra este fin de semana las tormentas y lluvias tendrán inicio a partir de la tarde.

“Este sábado se mantendrá el ambiente caluroso, con lluvias y tormentas puntuales, influenciadas por una vaguada sobre Centroamérica”, mencionó la Cartera de Medio Ambiente.

El MARN, mencionó que para este sábado a partir de la tarde, habrá Lluvias y tormentas en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, cordillera del Bálsamo y zona montañosa norte. Más organizadas al norte de Chalatenango, Santa Ana, San Miguel y Morazán; en la noche se desplazarán hacia la zona central y occidente.

“Viento: Del noreste y este entre 10 y 20 km/h; por la tarde del sur entre 8 y 18 km/h. Durante tormentas, ráfagas mayores a 40 km/h”, añadió el MARN.